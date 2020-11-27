京東健康認購料逾百倍首日孖展逾700億熱爆

螞蟻集團上市觸礁後，再次有大型新經濟明星新股登陸港股市場。京東（9618）分拆的獨角獸京東健康（6618）昨日開始招股即熱爆，首日孖展超逾700億元，按公開發售部分合集資13.48億元計，超購逾51倍。有業界人士預計，現時同類新經濟股份頗受市場歡迎，預計京東健康最終有機會錄得逾100倍認購。



本報綜合多間證券商的數據顯示，京東健康首日孖展合共錄得706.86億元，當中，輝立證券借出152億元，耀才證券借出120億元，富途證券借出105.4億元，信誠證券借出100億元，大華繼顯借出86億元，凱基證券以及英皇證券分別借出52億及50億元。



螞蟻集團因監管環境出現重大變化等原因，上市計畫突然煞停，其後內地監管機構亦出台其他文件，針對平台經濟等新興經濟形式進行規管，令市場開始注意新經濟股份存在的監管風險。



信誠證券聯席董事張智威表示，暫時未見螞蟻的暫緩上市有影響到京東健康的認購熱度，市場上同類股份如阿里健康（241）等增長強勁，具有良好前景，因此投資者仍然會熱衷認購該股，預計最終公開發售部分能夠錄得超過100倍的認購，上市首日股價至少有雙位數的增幅。



列反壟斷指南風險



內地監管部門早前發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，擬加強線上平台的反壟斷管理，京東健康招股書的風險因素中表明，其業務受廣泛及不斷發展的監管要求規管，若未能遵守相關要求，有機會造成重大不利影響。不過，該公司表示，根據法律顧問意見，現時相關條文的預期採納或生效日期存在不確定性，現階段無法預測相關文件的影響，暫未對其業務、財務狀況等產生重大不利影響。



另外，恒大物業（6666）昨日截止招股，據外電引述消息指，公司最終擬以招股價中間價偏下定價，每股8.8元，最終集資142.74億元。



