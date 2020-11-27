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內地貨幣寬鬆或走向正常化

2020-11-27 列印
　　內地寬鬆政策或將逐步退出，據《中國證券報》報道，隨着經濟不斷恢復向好，未來政策工具「退」或是較確定的方向；但短期內「加息」的可能性不大，因流動性環境及市場利率已提前有所體現，年底前貨幣市場利率甚至可能會有所回落。

  報道指，貨幣政策正常化在市場上已早已顯露。5月以來，貨幣市場流動性有所收斂，市場利率抬升。

  有分析人士指，流動性已回歸常態，繼續大幅收緊空間不大，預計人行短期內不會主動上調政策利率，未來將退出的主要為寬鬆信貸政策及財政政策。

  早於今年6月，人行行長易綱在陸家嘴論壇上首次明確提及「考慮政策工具的適時退出」。

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