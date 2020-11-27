「保就業」企業受惠 大家樂賺1.6億增8%

多間企業受惠於政府的補貼資助，成功擴大利潤甚至扭虧，當中以大家樂（341）最顯著，獲政府3.39億元資助後，上半財年溢利按年增長8.4%，至1.62億元。有分析指出，料下半年未有政府保就業資助的情況下，部份公司的業績表現仍會受壓，或甚至會錄得虧損。



大家樂截至9月底止，獲得香港及內地政府因應疫情提供的寬免及資助合共3.39億元，包括「保就業」計劃資助共3.23億元，以及香港政府防疫抗疫基金的其他資助共790萬元。集團表示，當中「保就業」資助額佔期內於香港的人工成本約31.6%，該筆資助全數用作支付員工薪酬。



對於市場質疑公司利用政府資助派息，大家樂首席執行官羅德承重申，保就業計劃資助全數用作支付香港員工薪酬，而派息總額涉及的5900萬元，為董事局經審慎考慮而決定，相信已為較保守的做法。



周大福純利大升46%



此外，受惠於「保就業」計劃發放1.07億元補貼等，周大福（1929）截至9月底止中期純利按年大升45.6%，至22.32億元；每股盈利22.3仙，中期息0.16元，按年升33.3%。期內，營業額246.73億元，按年下跌16.5%。



另一本地珠寶零售商六福集團（590）亦獲得政府「保就業」計劃發放的5775.9萬元，上半財年錄得溢利2.91億元，按年下跌41.33%。每股基本盈利0.5元，中期息派22.5仙，連同特別息27.5仙，合共派50仙。期內，收入33.44億元，按年減少46.97%。



四洲集團（374）早前發盈喜，預計截至9月底止中期錄得溢利介乎2700至3000萬元，去年同期則錄1888.5萬元。四洲解釋，溢利增長主要源於收到政府就有關新冠肺炎疫情的多項補貼，合共約3886.7萬元所致。



