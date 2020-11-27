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中水務盈利8.26億減6%

2020-11-27 列印
　　中國水務（855）昨日公布，截至今年9月底止中期盈利為8.26億元，按年跌6.2%，每股基本盈利51.68仙；派中期息15仙，增7.1%。若不計一次性事項的影響，經調整後純利則按年增三成至8.66億元。該公司主席段傳良在業績會上表示，併購項目方面不設資金上限；不排除未來分拆環保業務在A股上市的可能性。

  該公司於期內收益為51.31億元，按年增17.83%。當中，城市供水經營及建設分部的收益按年增18.1%，至42.4億元，貢獻總收益逾八成；增長主要受惠於期內獲得更多建設及接駁工程等。



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