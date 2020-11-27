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DYNAM彈珠機重開 月收益回復八成

2020-11-27 列印
　　日式彈珠機營運商DYNAM JAPAN（6889）受累於疫情影響，來自遊戲業務的收入減少，令中期業績少賺92%，至6.98億日圓，該公司於今年4和5月曾關閉436間日式彈珠機遊戲館，該公司暫無裁員或關閉遊戲館計畫。DYNAM行政總裁坂本誠昨日表示，6月起已重開遊戲館，目前每月經營收益已回復至上年度7至8成。該公司有信心下半年錄得盈利，冀兌現增派息承諾。

        該公司管理層不評論未來會否關閉遊戲館，會視乎該館生意額和人流而定，現無具體裁員計劃，DYNAM現時在日本有5000名兼職員工。

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