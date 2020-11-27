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微信女股濠江機電WMCH 齊急瀉

2020-11-27 列印
　　「微信女」股系再現江湖，早被點名的半新股濠江機電（1408）昨開市數分鐘便急瀉八成八，低位見0.51元，插穿1元招股價。該股今年9月11日上市，本月初曾升至上市新高5.5元，昨日卻急轉直下，收報0.79元，大跌81.88%，成交增至1.25億元。

        與此同時，創業板WMCH Global（8208）創上市新高3.27元後，翌日（周四）一早便上演高台跳水，昨開市便跌逾92.63%，低見0.26元，收市造0.26元，全日跌92.05%，成交激增至4256.25萬元。該股上年11月上市，招股價為0.4元，現已破底。



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