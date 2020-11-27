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港股好淡互見 恒指收升49點

2020-11-27 列印
　　美股周三在感恩節假期前個別發展，港股今好淡爭持，欠缺方向。恒生指數高開26點，其後表現反覆，最終收報26819，升149點或0.56%，受制於二萬七關口。

  第四波疫情肆虐，地產股偏弱。全日交投1136億元，為10月23日以來低位。

  本港科技股昨天亦跑贏大市。恒生科技指數升135點，相當於1.71%升幅，終企穩八千點大關，收造8057點。當中以阿里健康 (241)表現最好，股價勁升7.61%，收報21.2元。美團(3690)下周一公佈季績，績前股價先彈高，全日飆4.9%，收報308元。





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