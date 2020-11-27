中環IFC外望——2130萬超跑首展 全球僅產10輛

力世紀（860）昨日在香港舉行新概念車首展，首次展出車價高達230萬歐羅（約2130萬港元）的超級跑車Apollo IE「金龍」、城市物流車、電動代步車、800V系統碳化矽雙逆變器及自動駕駛開發底盤。該公司主席何敬豐指出，全球僅生產10輛Apollo IE「金龍」，現已有3輛完成交付，料今年底將完成第4輛，明年則完成剩餘6輛交付。



該公司首席執行官宋建文表示，與日本公司共同研發的800V系統碳化矽雙逆變器，搭配固態電池及充電基礎設施等，可在12分鐘內可充電達到80%電量，目標在2021年進一步降低至6分鐘。



另外，會上展出的電動代步車，展示家用出行概念，目標是解決社會日益增長的老齡人口所面對的行動不便挑戰。他稱產品僅重85公斤，適合內地、日本、歐美等市場，目前已有公司與其接洽，電動代步車可改裝至其他用途，該公司期望在2022年底實現商業化，看好其發展潛力。至於城市物流車方面，該公司計劃運往東南亞、中東和北非等地組裝和生產，預計在2022年起生產。







壹傳媒擬4.7億售台北物業



壹傳媒（282）公佈，就建議出售台北物業簽訂意向書，代價總額約17.5億新台幣（約4.71億港元）。



該物業位於台北市114內湖區行愛路141巷39號，集團一直將其用於營運台灣業務。該物業有部份已租出，在不違反現有租約情況下，該物業於成交時應以「現狀」形式交吉。



董事認為，該公司可透過建議出售套現，並以公平市值釋放鎖定於該物業投資價值，令該公司現金流將會增強，營運資金狀況亦可改善，從而可為日後發展重新調配旗下資源。



目前雙方尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議。根據《上市規則》，倘若建議出售落實，交易可能構成該公司的主要出售或非常重大出售。



高瞻