再攻二萬七未果 恒指全周漲443點

大家戴着口罩去看藝術節，在沒看藝術品之前，已經看到許多像藝術品一樣的口罩。 各種各樣的花式和圖案，在一張張臉上爭艷鬥麗，這也是經過了一年疫情之後的進化。記得在年初，口罩還是供應緊張產品，香港人全世界去搜羅口罩，我去布吉島旅行，還沒好好享受陽光海灘，已經一家家藥房去搜括。那時候口罩不是藍色就是黑色，簡單之極。後來有德國朋友報信，說買得到口罩，但口罩上印了許多卡通狗，彩色繽紛，很另類。我聽了大喜，馬上訂了一批回來，然後戴了上街，在一片不是藍就是黑的口罩叢中，一臉卡通狗，令人眼前一亮，着實出了不少風頭。其實跟今天的許多花俏口罩相比，那批卡通狗其實很普通，但總算是進化的第一步。 如...

2020-11-28