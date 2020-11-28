再攻二萬七未果 恒指全周漲443點

恒生科指昨日升33點，繼續企穩八千點，收報8090點。當中阿里健康（241）連續兩日領漲，股價升6.13%，收報22.5元。心動公司（2400）亦漲4.73%，收報37.65元；瑞聲科技（2018）漲2.72%，報43.4元。美團（3690）下周一公佈業績，績前股價持續造好，收報312元，升1.3%。
內銀股表現搶鏡
內地金融股持續上漲，其中交通銀行（3328）急升4.57%，收報4.35元；工商銀行（1398）升4.28%，收報4.87元；中國銀行（3988）揚2.21%，報2.78元；中國人壽（2628）亦升3%，報18.5元。內房股表現亮眼，中海外（688）升3.3%，至19.4元；華潤置地（1109）及碧桂園（2007）分別升2.4%及2.33%。
油金股有所回吐，中石化（386）前日飆升近5%後，昨日跌1.57%，收報3.77元；中海油（883）跌1.56%，收報9.45元；中石油（857）跌0.75%，至2.63元。中國黃金國際（2099）跌1.04%；紫金礦業（2899）挫1.18%。
油金股獲利回吐
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指在二萬七附近遇阻力屬意料之內，主因美國大選明朗化、疫苗進展等利好消息已反映，恒指已累升約3000點。
儘管他認為整體走勢偏強，但預計未來一周會繼續於二萬七附近徘徊，即使突破亦可能僅高出200至300點。他認為，短期投資者可留意走勢相對落後的傳統股份，尤其是近期常有資金部署的中資金融股，料內銀內險等或繼續溫和上升。