疫情爆發無礙市況 恒指料上試二萬八

本港第四波新冠疫情爆發，限聚措施再度收緊，惟港股上周一連數日造好，一度重返二萬七大關，有市場人士分析，疫情爆發不是新鮮事，現時市場更關注疫苗進度，以及憧憬疫後經濟復甦，認為最壞時間已過，預計港股本周會受此帶動上升，但在二萬八應有阻力。



港股過去一周兩度觸及二萬七大關，惟其後均掉頭回軟，總結全周累升443點，是連續第四周上升，四周累計升2787點或11.6%。夜期上周五收報26956點，升31點，較上周五收市高水61點。ADR港股比例指數同報26956點，升61點。



夜期ADR齊向好



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，雖然本地疫情進入第四波高峰，可能會對收租股及本地地產股等個別板塊有影響，但市場普遍認為「最壞時間已過」，並憧憬疫後經濟復甦，相信12月氣氛會持續，但預計在二萬八有阻力。



上周美股杜指一度重上三萬點水平，鄧聲興表示，現時市場看好明年股市不會太差，因今年經濟各方面情況較差，明年應會有疫苗面世及普及，加上市場預期新任美國總統拜登，將以控制疫情及刺激經濟為重，中美關係有機會緩和，對市場均屬正面消息，對港股利好。



信誠證券副總裁何智威表示，本港疫情再度爆發或會影響投資者信心，相信資金偏向流入股價升勢較強的大型股份，以及電商、遊戲等新經濟板塊股份。



美將表決中概股法案



另外，美國眾議院將在本周三舉行投票表決，收緊在美上市中概股審計限制的《外國公司問責法案》。據彭博報道指，是次表決議程速度較快，會議流程亦顯示，不會對草案內容提出任何修訂，若有三分之二贊成票將獲得通過。