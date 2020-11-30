傳信貸資料庫招標 最遲押後至明年首季

個人信貸資料庫（CRA）環聯資訊年前爆保安漏洞，令監管機構決定推動市場設立多於一間CRA，原本計劃於11月招標，但消息人士透露，招標最遲或押後至明年首季。傳聞金管局曾解釋是因費用分攤問題，但亦有消息指，可能是因相關平台技術要求尚未制定。



市場早前傳出，金管局及銀行公會將於11月邀請有意競投機構提交建議書，並指多於一間CRA運營，將會透過中央化平台操作，即由香港銀行同業結算有限公司（HKICL）作為中介，惟12月將至仍未有新動態。有消息人士指，招標或將押後至最遲明年第一季度。至於推遲原因，據聞金管局曾解釋是因費用分攤問題，HKICL與銀行仍就費用問題進行討論。惟亦有消息稱，儘管不排除費用問題，但平台技術要求尚未制定或是一大原因，HKICL缺乏相關專才及經驗，或需要聘請顧問。



金管：正徵詢持份者意見



有消息人士稱，感興趣合資格機構或有所減少，主要可能是因需承擔費用不明確，面對的不確定性增加，因而對投標或更為謹慎。消息人士又估計，市場可能最多容納三間CRA，如太多就「冇肉食」。目前除環聯外，諾華誠信曾表明有意「去馬」，市傳平保（2318）旗下金融壹帳通亦有興趣參與。



金管局回覆查詢時表示，銀公、存款公司公會和香港持牌放債人公會（行業公會）及其委聘的第三方顧問公司正與金管局釐清細節，並徵詢持份者意見。當準備就緒，行業公會將就提供個人信貸資料服務進行招標，其後中介平台和獲委任的個人信貸資料服務機構，將進行系統開發和保安測試。預期新系統將於2022年底投入服務。



該局續稱，構建及營運一個中介平台須交由一個具經驗的機構進行，HKICL為合適選項。中介平台的構建和營運成本原則上應採納「用者自付」安排；各項安排最終模式和細節有待與行業公會確定。