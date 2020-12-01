列中海油中芯入黑名單 美續針對華企 杜指挫292點

美國莫德納（Moderna）藥廠表示，昨天向美國食品和藥物管理局（FDA）尋求緊急授權，及向歐盟申請有條件批准，以發售該藥廠所研發的新冠肺炎疫苗。不過，美國有意將中海油（883）以及中芯國際（981）放入投資黑名單，反映中美關係緊張，疫苗有好消息亦抵銷不了中美關係轉差的震盪，美股早段下跌232點報29677點，納指亦跌5點報12200點。



美國總統當選人拜登表示，將會提名聯邦儲備局前主席耶倫出任財政部長。若果落實，耶倫將會是美國史上首位女性出任財長。耶倫在2014至2018年擔任聯儲局主席，橫跨奧巴馬和特朗普政府。



耶倫將獲提名出任財長



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29617點，跌292點；納斯達克指數報12212點，升6點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.34港元，較香港收市價跌1.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見568.03港元，較香港收市價跌0.35港元。



雖然美股早段回吐，但以整個十一月來說，仍然有理想表現，有機會是過去三十三年以來最大的單月升幅，截至上周五為止，杜指單月累積上升12.9%，有機會創下1987年1月以來最大單月升幅。另外，標普落實以作價四百四十億美元收購同業IHS Markit，有望造就今年最大宗併購交易。港股夜期則回穩，中段升62點，見26494點，較恒指收市高水153點。



歐洲股市周一普跌，但以十一月全月計，泛歐斯托克600指數升逾14%，創自1986年有記錄以來的最佳月度漲幅。英國富時100指數收報6266.19點，跌101點。德國DAX指數收報 13291.16點，跌44點。法國CAC指數收報5518.55點，跌79點。



金價周一跌至五個月低位，並將創下四年來最差的月度表現。紐約期金接近收市時報每盎司1,780.10美元，跌0.4%。



港股大跌553點告別11月



11月最後一個交易日，受美國加碼針對中資股及疫情加劇消息夾擊，港股昨日以大跌市收爐，並以近全日低位收報26341，雖跌553點，但全月埋單計，仍飆2234點，升9.27%，為今年來最大升幅月份。科指收8019，跌0.87%，全月升6.44%。分析指，投資者應待大市喘定再作部署。



MSCI指數調整關係，主板成交大增至2406億元。藍籌股方面，騰訊（700）跌3.43%收報563元；傳螞蟻集團傳明年重啟上市機會微，阿里巴巴（9988）挫3.04%收報261.4元；外電報道或考慮撤出美國零售銀行業務的滙控（005），跌1.19%收報41.5元；友邦（1299）插4.01%收報84.95元，以上四股已拖累大市270點。相反，小米（1810）逆市升1.73%收報26.5元。全月計，藍籌股中，吉利（175）最搶眼，滙控則緊隨其後；阿里巴巴為11月表現最曳藍籌股。



美團（3690）收市後公佈季績，股價連升兩日後回吐，收挫7.05%造290元。二線科技股突圍，金蝶國際（268）創新高，收升4.64%。



本港周日單日新增確診個案突破百宗，港府收緊防疫，飲食股當災，大快活（052）插4.14%；太興（6811）挫2.82%；大家樂（341）下滑2.45%。新能源股落鑊炒上，保利協鑫（3800）飆33.9%；旗下協鑫新能源（451）飆13.42%。