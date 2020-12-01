  • 2020年12月1日 星期二
  • 17º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎在家工作防疫措施周星馳太子站

日報新聞 > 財經

京東健康超購過百倍

2020-12-01 列印
　　新股續熱，綜合多家券商數據，京東健康（6618）孖展額錄近1460億，超購近107倍，其中耀才借出243億，輝立借出214億，華泰借出208億，富途借出197.7億等，是繼螞蟻集團後，另一最大新股。　　

集資最多269.5億

　　據路透引述IFR報道指，京東健康擬以70.58元上限定價，是次招股3.819億股，集資最多269.5億元。

　　京東健康將在今日定價，12月8日掛牌，聯席保薦人為美國銀行、海通國際和瑞銀。

上半年收入達88億

　　京東健康為內地最大線上醫療平台及零售藥房，單計今年上半年，收入達88億元人民幣。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd