中生首三季少賺18%

猶他州沙漠中的神秘銀質巨石消失。本月十八日野生動物生物學家在沙漠中對大角羊數量進行調查時發現一塊三米四的銀質巨石，不過周五有人去「尋石」時，驚見巨石已失蹤。而《鹽湖論壇報》的記者周六徒步至該坐標，並確定了巨石失蹤的消息。 據報，早前當局曾發聲明：「無論你來自哪個星球，未經授權在聯邦管理的公共土地上安裝建築或藝術品，都是違法的。」 猶他州辦事處發言人金伯利·芬奇（Kimberly Finch）的最新聲明，辦事處收到可靠報告，指一個被稱為「整體」的不明建築，已從土地管理局的公共土地上移走了，不過並沒有拆除該建築的相關結構。據報，周五有人「尋石」時曾遇上一架載有大物體的卡車，及...

2020-12-01