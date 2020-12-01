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中生首三季少賺18%

2020-12-01 列印
　　中生製藥（1177）昨日派發截至9月底止首三季成績表，期內純利為18.5億元（人民幣，下同），按年跌18%，每股基本盈利9.81分；維持派第三季股息2港仙。

　　該公司解釋指，期內純利下跌主要受可轉換債券的非現金公允價值虧損、實際利息費用的影響。若撇除收購、權益投資及金融資產未實現公允價值虧損等，首三季基本盈利則為22.9億元，按年跌11.7%。

　　該公司於期內總收入按年跌6.2%，至181.2億元。當中五年內上市的新產品銷售收入按年升約67%，至66.6億元，佔總收入的約36.7%。抗腫瘤用藥銷售額按年升37.8%，至57.9億元。

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