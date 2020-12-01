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銀債今起認購 銀行「八免」搶客

2020-12-01 列印
　　新一批銀色債券今日起開始認購，銀行陸續推出豁免認購手續費、託管服務費及代收利息費等「五免」至「八免」優惠。本次保底息增加至3.5厘，市場普遍預計認購人數及金額將較往年增加，且「旺財多過旺丁」。

　　滙豐（005）公佈將提供「六免」優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回債券費，以及由其他銀行轉入至滙豐費用。

　　恒生銀行（011）亦豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費，以及將非上市債券由其他銀行轉入該行債券戶口、或由該行債券戶口轉出至其他銀行的有關手續費。

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