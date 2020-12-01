股壇名嘴豬籠入水 乘股市熱年賺千萬

疫情冰封環球，大批散戶盼股海「淘金」，坊間不少知名股評家因此開設投資課程、股票資訊群組等，造就股評名嘴豬籠入水，年薪甚至上千萬。華盛證券分析師聶振邦，以及常與股評家合作的智彗星商學院校長劉志光，拆解股壇名嘴可觀年薪背後，如何運作這盤生意。



聶振邦從5年前開始分析股票，現開設有大市、牛熊證、財技股等課程，手上亦正運作一個股票資訊收費群組。聶振邦指，開設投資課程是股評家賺錢的其中一個主要方式。市面上的做法分為兩種，股評家「一腳踢」負責從招生、教學及課後跟進全過程；以及與教育中心合作分成，股評家只須專注在教學上，其餘工作將會由中心打理。



一個月課程盛惠7000



無論上述哪一種方式，最初招攬學員的手法，不外乎是透過社交平台、報刊雜誌落廣告，股評家參與媒體直播節目帶來的宣傳效果，先吸引潛在學員參與約2小時的免費講座，然後報讀課程。聶振邦表示，開設一個投資課程的facebook廣告費約為3至4萬元。劉志光更直言，所有平台的廣告支出佔收入高達四至五成，試堂後報班平均成功率僅兩至三成。



據了解，最終報名的學員普遍在30至50歲，而收生數量隨大市上落波動，股市暢旺時，收生自然增加。聶振邦每次開設的投資課程約30至40人一班，共4堂，周期為1個月，每位學員收費7000元。



大多與教育中心合作



若按以上數據粗略計算，單開班教學，股評家就月入約22萬元，年入更達264萬元。不過，他透露由於「一腳踢」在跟進聯繫學生上，耗時太多，約75%的股評家傾向於與教育中心合作，普遍以三七到五五不等的拆帳形式分成，比例取決於導師的市場價值。若以中心合作，取平均五五分帳計，在上述案例裏，股評家在這課程月入約14萬元，年入約168萬元。



智彗星商學院便是本港其中一所與股評家合作開班的教育中心。校長劉志光認為，教育中心「開設門檻低，但營運難度較高。」目前中心與7名股評家合作，但投資課程學費只佔總收入四成。



