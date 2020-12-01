中環IFC外望——郭樹清︰對金科巨頭採創新監管

他在《完善現代金融監管體系》文章中稱，金融監管必須把防止脫實向虛作為主要目標之一，金融創新是把「雙刃劍」，既能提高市場效率，也會釀成重大風險，要把握好金融創新的邊界，監管必須趨利避害，把握好度。
郭樹清指出，中國互聯網金融發展初期，一些網貸平台打着「創新」旗號違規經營，形成巨大金融和社會風險。
金融業務如果沒有一定的資本金，那就遲早會陷入困境。巴塞爾協議的核心，就是對銀行信貸確定基本的資本金約束，槓桿率必須處於安全範圍。
他並強調，要對各類金融活動依法全面監管，加快確定系統重要金融機構。在支持金融創新的同時，嚴防壟斷、嚴守底線、維護市場秩序，促進公平競爭，對各種違規變相投融資活動保持高度警惕。
標普全球390億美元購IHS Markit
評級機構標普的母公司標普全球（S&P Global）同意以約390億美元的全股票交易，收購IHS Markit Ltd.。
公告顯示，標普全球建議以0.2838股標普全球股票換取1股IHS Markit股票，較IHS Markit的最新收市價有約4.7%的溢價。
交易完成後，標普全球股東將在股權完全稀釋後持有合併後公司約67.75%的股份；而IHS Markit股東則有約32.25%股份，收購交易還包括48億美元的淨債務。
兩間公司均為金融數據提供商。
高瞻