  • 2020年12月1日 星期二
  • 17º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎在家工作防疫措施周星馳太子站

日報新聞 > 財經

中環IFC外望——郭樹清︰對金科巨頭採創新監管

2020-12-01 列印
中環IFC外望——郭樹清︰對金科巨頭採創新監管
Previous Next

　　中國銀保監主席郭樹清表示，承諾低風險高收益就是詐騙，要對金融科技巨頭，採取特殊的創新監管辦法；房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，堅決抑制房地產泡沫。

　　他在《完善現代金融監管體系》文章中稱，金融監管必須把防止脫實向虛作為主要目標之一，金融創新是把「雙刃劍」，既能提高市場效率，也會釀成重大風險，要把握好金融創新的邊界，監管必須趨利避害，把握好度。

　　郭樹清指出，中國互聯網金融發展初期，一些網貸平台打着「創新」旗號違規經營，形成巨大金融和社會風險。

　　金融業務如果沒有一定的資本金，那就遲早會陷入困境。巴塞爾協議的核心，就是對銀行信貸確定基本的資本金約束，槓桿率必須處於安全範圍。

　　他並強調，要對各類金融活動依法全面監管，加快確定系統重要金融機構。在支持金融創新的同時，嚴防壟斷、嚴守底線、維護市場秩序，促進公平競爭，對各種違規變相投融資活動保持高度警惕。



標普全球390億美元購IHS Markit

　　評級機構標普的母公司標普全球（S&P Global）同意以約390億美元的全股票交易，收購IHS Markit Ltd.。

　　公告顯示，標普全球建議以0.2838股標普全球股票換取1股IHS Markit股票，較IHS Markit的最新收市價有約4.7%的溢價。

　　交易完成後，標普全球股東將在股權完全稀釋後持有合併後公司約67.75%的股份；而IHS Markit股東則有約32.25%股份，收購交易還包括48億美元的淨債務。

　　兩間公司均為金融數據提供商。

高瞻
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd