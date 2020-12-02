藥廠申歐許可 杜指一度重越三萬 疫苗再傳喜訊 納指標指破頂

新冠疫苗傳出一連串喜訊，再為投資者帶來經濟復甦期望。美國藥廠輝瑞與合作夥伴BioNTech昨日向歐洲監管機構申請許可，有望在年底前獲批。監管機構表示，最遲於本月29日舉行評估疫苗會議。疫苗刺激杜指再度升穿三萬點，標普500指數及納指更創新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29905點，升267點；納斯達克指數報12366點，升167點。滙控（005）美國預託證券價格曾見42.26港元，較香港收市價升1.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見580.85港元，較香港收市價升2.85港元。



美國藥廠輝瑞（Pfizer）與合作夥伴BioNTech尋求歐洲監管機構批准其新冠疫苗上市，有望在年底前獲批；歐洲監管機構宣佈，美國藥廠莫德納（Moderna）亦已就其新冠疫苗向該機構提交申請。



鮑威爾：美經濟仍不穩



歐洲監管機構將於本月29日前完成輝瑞和BioNTech新冠疫苗評估，並於明年1月12日完成莫德納疫苗評估。



不過，在獲得批准後還須通過成員國一關，市場人士預計，歐洲在年底前廣泛接種疫苗目標或難以實現。



港股反彈226點



聯儲局主席鮑威爾表示，雖然疫苗最新發展十分正面，但目前仍存在很多不明朗因素，包括推出時間、生產速度以及分配過程，以及對不同人群的有效性等，現時很難評估疫苗對經濟的影響。



但他認為美國經濟仍處於極度不確定狀態，不是收回緊急貸款計劃時機。鮑威爾將於周二出席參議院銀行委員會聽證會；美國財長努欽將同時出席，外界密切關注雙方對於美國經濟現狀和緊急貸款計劃看法。



另外，歐洲股市踏入本年最後一個月開局良好。英法德三大股市收市全線造好。英國富時100指數收報6384.73點，升118點，升幅1.89%。德國DAX指數收報13382.3點，升91點，升幅0.69%。法國CAC指數收報5581.64點，升63點，升幅1.14%。



貴金屬價格周二大漲。金價升近2%，銀價更飆逾5%。投資者關注美國因應疫情，可能加快推出刺激經濟措施。 紐約期金接近收市時報1,808.9美元一盎司，升1.8%。



港股方面，騰訊（700）及友邦（1299）強勢領漲，帶動恒指於12月開局一度收復10天線（26570），高見26662點，其後升勢略為收窄，終收報26567點，反彈226點，大市成交金額則縮減至1531億元。



友邦及騰訊為升市功臣，合力推高恒指172點，分別升3.83%和2.66%；但滙控（005）逆市走低1.21%；中海油（883）未止瀉，收插4.67%。



耀才證券研究部總監植耀輝指出，即使上月累積升幅超過2000點，但恒指年初至今仍錄跌幅，完全跑輸中美市場，不排除港股或會追落後。