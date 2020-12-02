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銀債首日開售認購倍增

2020-12-02 列印
　　新一批銀色債券昨日開始認購，由於保底息提升至3.5厘，加上發行額加碼，帶動首日認購人數及金額倍數增長，每人平均認購金額介乎20至45萬元。儘管本次銀債個人最高配發金額為100萬元，但招商永隆最高認購金額達1000萬元；工銀亞洲首日總認購金額，則較去年首日上升超過10倍。

　　綜合銀行數據，銀色債券首日認購反應熱烈，其中中銀香港（2388）首日認購金額為上一批首日4倍，每人平均認購手數增至超過25手。滙豐發言人稱，經該行申請認購銀債數目較去年上升，平均認購金額上升1倍。

　　其中工銀亞洲客戶銀債總認購金額較去年認購首日增加超過10倍，其中首日認購最高金額約為200萬元，每人平均認購金額約為37萬元。
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