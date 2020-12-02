恒大物業中籤達50% 超購10倍暗盤向好

恒大物業（6666）將於今日上市，昨日公佈招股結果，錄得9.71倍超購，一手中籤率高達50%，抽12手可穩中一手。該股暗盤個別發展，其中於耀才暗盤場微升0.91%，收報8.88元，一手帳面賺40元，已是最佳表現。



物管新股市場反應較慢熱，其中一個原因，是由京東集團（9618）分拆的京東健康（6618），凍結了不少資金。消息指，京東健康認購反應十分理想，有逾80萬人認購，多過今年另一大熱新股農夫山泉（9633）的約71萬人。消息指，京東健康公開發售超購逾420倍，並啟動回撥機制，其公開發售部份將增加至約4201萬股，相當於總發售股數的11%。京東健康傳以每股70.58元定價，為招股價區間上限。



恒大物業抽12手中一手



恒大物業昨公佈發售價及分配結果，以接近招股價下限8.8元定價，一手中籤率為50%，抽12手可穩中一手。該股僅接獲一張頭槌飛，認購12萬手（6000萬）股股份，最終獲配發1.1萬手（550萬）股股份。同時，恒大物業已引入包括深圳凱爾、Sense Power Management、京基集團等在內的21名基石投資者，合共認購8.19億股股份，佔上市後已發行股本總數7.57%。



招股結果顯示，公開發售部份，恒大物業共接獲18.6萬份有效申請，認購合共17.36億股股份，凍資約169.27億元，超購9.71倍。由於超購倍數少於14倍，故並無觸發招股章程中的重新分配程序。國際發售部份則超購2.1倍。



恒大物業暗盤表現平平。耀才暗盤場數據最佳，曾在盤中高見9.13元，漲3.75%，後回順，最終收報8.88元，僅升0.91%，不計手續費，一手僅賺40元。另一方面，輝立交易場暗盤潛水，最終收造8.77元，跌0.34%，不計手續費，一手反蝕15元。



