中環IFC外望——轉數快下周日起可綁身份證

快速支付系統「轉數快」於下個星期日（6日）推出新功能，市民可用香港身份證號碼綁定一間銀行，方便日後收取由機構發放的款項，如出糧及退稅等，亦方便政府日後若再派錢，市民毋須再作登記，惟此項新增功能不適用於個人對個人轉帳。



金管局宣佈，自12月6日開始，市民可以透過銀行的網上或手機銀行登記，以身份證號碼綁定一間銀行收款帳戶。身份證號碼是一個獨一無二的永久性號碼，因此市民以身份證號碼綁定銀行帳戶後，便可方便利用身份證號碼收取由機構發出的款項，較透過支票收款更有效率，亦不用提供銀行帳戶號碼，也能確保款項準確存入市民所持有的銀行帳戶，市民日後若想更改收款人戶口，亦毋須向有關機構作出更改。



由於身份證號碼屬個人敏感資料，此項新功能不會用於個人對個人轉帳，只會供已有收款人身份證號碼的機構發放款項之用。新功能可以便利機構透過身份證號碼發放款項，以應用於不同場景例如發放薪酬，有興趣機構可與轉數快參與行商討有關安排。



零售管理協會：兩成會員計劃裁員



香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，協會每月調查發現，有四成受訪者表示放無薪假，另有兩成會員表示，在政府「保就業」計劃後，計劃於12月裁員，裁員幅度由1%至20%竹等。



有27%會員表示，會在店舖租約完結後計劃關閉店舖，有54%會員表示，計劃於明年首季關閉店舖，反映零售商看淡前景。是次調查訪問22個會員，涉及3000間店舖及4.3萬名員工。



她續稱，10月零售額按年跌幅收窄，因去年基數低及疫情緩和，市民出街消費，加上零售商、名店及商場各層面作減價及推廣活動，以刺激消費。她指出，受疫情及收緊社交距離影響，零售會員對聖誕節市道悲觀，預期11月及12月部份零售商生意跌幅由單位至低雙位數不等，全年零售額跌27%之內；至於明年首季零售市道會否復甦，要視乎疫情發展及中港會否恢復通關。



高瞻