職位數據欠佳 沖淡利好氣氛 美股乏方向 杜指偏軟

雖然肺炎疫苗的好消息陸續出現，但美國職位數據欠佳，卻沖淡了利好氣氛，美股早段欠缺方向。杜指低開128點後，曾跌224點，低位見29599點；標普500指數報3653點，下降8點或0.23%；納指報12280點，跌74點。港股夜期缺乏方向，中段微跌兩點，見26533點，較恒指收市平水。



英國當局周三向美國藥廠輝瑞以及其合作夥伴BioNTech發出許可，容許在緊急情況之下使用疫苗，被視為邁向全面推出階段，又踏出了一步。



經濟數據方面，美國人力資源機構ADP公佈，美國上月私人企業職位增加37.7萬個，低於市場預期的44萬個增幅，亦較10月的36.5個增幅放緩。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29875點，升51點；納斯達克指數報12348點，跌6點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.06港元，較香港收市價升0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見580.19港元，較香港收市價升6.19港元。



歐洲股市個別發展。英法德三大股市漲跌互見。英國富時100指數收報6463.39點，升78點。法國CAC指數收報5583.01點，微升1點。德國DAX指數收報13313.24點，跌69點。油價窄幅上落，紐約期油昨晚每桶微跌9美仙，見44.46美元，跌幅為0.2%。金價續反彈。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1830.2美元，升11美元，升0.62%。



美國國會議員本周重新啟動新冠病毒紓困方案談判，眾議院議長佩洛西和財長努欽周二透過電話討論，這是雙方自10月底以來的首度談話；佩洛西表示，將與努欽一同檢視跨黨派的新提案。



小米抽水 復牌挫7%



此外，港股昨日缺乏方向，恒指於26500水平反覆爭持，曾跌188點，至26379全日低位，其後喘穩，收26532點，微跌35點；科指明顯跑輸大市，收7848點，下滑137點；主板成交1817億元。內地股市亦好淡角力，個別發展。上證指數收報3449，跌0.07%；深成指數收報13961，揚0.22%；兩市成交合計8810億元人民幣。



抽水潮來襲，小米配售兼發換股債，集資311億元，小米股份午後復牌，曾跌穿23.7元配股價，低見23.1元，收造24.3元，跌7.08%，跑輸一眾藍籌。舊經濟藍籌股跑出，滙控（005）曾見43元逾8個月高，收漲3.66%，報42.5元，為最大升幅藍籌股，支撐住大市；長建（1038）揚2.67%收報40.4元；中石化（386）升1.97%收報3.63元，為「三桶油」中表現最佳。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，早前恒指於高位反覆爭持，但因周一的急挫，導致上月的升幅縮減，亦令目前指數仍然未能完全企穩50月線（26759）之上，他指出此月線乃為確立後市趨勢的分水嶺，加上現階段市場方向未明，兩者影響之下，勢必影響後市走勢。