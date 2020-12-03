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美匯弱勢恐會跌穿90

2020-12-03 列印
  美元指數昨曾進一步跌至91.109，續創2018年4月尾以來低位，惟其後反彈，最高升上91.499。不過，市場人士仍看淡美元，料有機會跌穿90水平。英鎊兌美元曾升破1.34關囗，創9月份以來新高，惟後勁不繼，一度失守1.33水平。

  恒生銀行(011)首席市場策略員溫灼培昨日表示，長線看淡美元，這並非經濟或量寬問題，而是美元的領導地位受到挑戰。據SWIFT早前公布10月份歐元超越美元成為全球最活躍的支付貨幣；另中國與亞太區14個國家簽訂RCEP，人民幣有望成為區內的結算貨幣，加上中國力推數碼人民幣，在歐元及人民幣夾擊下，美元地位備受壓力，料美元指數將跌破90，甚至可能跌至86都未跌完。在美元長期弱勢下，他看好歐羅、人民幣及澳紐貨幣。
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