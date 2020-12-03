公司趁市旺抽水股價潛水 小米債股齊發籌306億

小米昨午公佈，以先舊後新方式配售10億股，每股作價23.7元，集資約240億元，配售股份將配售予不少於六名獨立專業機構或個別投資者，並設有90天禁售期。配售股份相當於已發行股本的約4.1%，擴大的已發行股本約4%。每股作價較小米周二收市價26.15元，折讓9.37%。
同時宣佈發行8.55億美元（約合66.3億港元）7年期零息換股債，初步換股價36.74元，行使價較周二收市價有溢價40.5%。若悉數換股，可換為1.8億股，佔現時發行股本約0.7%。
康方遭股東減持
小米是次配股加發債共抽水約306億元，遠超2018年來港上市共240億元的集資額。
龍湖主席吳亞軍以每股47元配售1億股，並以相同價格認購5000萬股。配售價較周二收市價50.8元折讓約7.48%。配股佔公司擴大後股本約1.65%。龍湖表示，配股所得款項淨額約為23.31億元。緊隨配售及認購事項後，吳亞軍的持股由43.91%降至42.72%。
抽水股齊急瀉
外電引述文件披露，康方生物股東Gaotejia以每股23.5至24元配售3960萬舊股，套現9.3億至9.5億元。
受配股消息影響，上述股份昨股價均瀉。小米昨午後復牌，股價曾瀉近一成二，全日收24.3元，仍插7.08%。龍湖收報44.8元，跌11.8%。比亞迪跌7.9%，收報172.8元。康方生物跌4.14%，收報24.3元。