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銀債累計獲3252萬認購

2020-12-03 列印
　　俗稱「長者iBond」銀色債券開賣次日依然旺場，面對突如其來的大市抽水，以及焦點新股借爆孖展的挑戰，本港券商方面，銀債暫錄現金及孖展申購3252萬元。其中，輝立約2700萬元、致富約430萬元、以及一通約122萬元。分析相信，儘管港府將發行額加碼至100億元，仍未能滿足投資者需求。

  輝立於銀債首日開賣時，吸納現金及孖展額超2200萬元。該行企業融資經理陳英傑指，昨認購數額再增約500萬元，故兩日累計達2700萬元，當中有七成是以孖展的形式入飛。致富僅提供現場認購銀債服務，現申購人數暫僅21人。

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