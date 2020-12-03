  • 2020年12月3日 星期四
  • 16º
  • 69%
熱門： 新冠肺炎限聚令婚禮方仲賢廖慧儀

日報新聞 > 財經

傳京東順豐凱雷 78億競購CJ榮慶

2020-12-03 列印
　　京東（9618）、順豐集團及私募基金凱雷投資集團，傳競購南韓綜合企業希傑集團（CJ Group）旗下中國物流業務位於上海的CJ榮慶物流，交易金額或超過10億美元（相當於78億港元）。據悉，CJ Group已聘請摩根士丹利負責出售事宜。

  路透引述知情人士表示有意收購CJ Group內地物流業務的財團，包括內地電商京東、快遞公司順豐，以及凱雷投資集團。報道指出，首輪入標競投的公司，包括有多間房地產企業、科技公司、金融機構等，預計最終投標會在明年1月進行。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd