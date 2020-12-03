傳定價與投行意見不符 藍月亮料延至周五招股

繼螞蟻上市大計煞停後，另一隻近期較矚目的新股藍月亮推遲招股，順延至本周五才展開招股流程。市場消息指，藍月亮IPO再次推遲，背後原因或是定價問題與投行意見不符，目前上市時間不明確。有市場人士指，藍月亮將最快於12月7日（本周五）展開招股流程。



藍月亮曾傳出最快本周四開始招股，但昨傳出因定價爭議，或推遲一日，至本周五。該股計畫集資10億美元（78億港元），美銀、中金及花旗為聯席保薦人，承銷商之一的瑞銀給予藍月亮的估值為780億至936億元。多家券商反映，市場對藍月亮的興趣濃厚，不少投資者一早已經進行諮詢。



面對物管版塊回調，恒大物業（6666）首掛未能帶動氣氛向好，該股低開8.84元，已破招股價8.8元，曾升1.48%，高見8.93元，後逐步向下，最低見8.54元，挫2.95%，最終收報8.78元，微跌0.23%。不計手續費，一手（500股）小蝕10元。



另有消息指，華潤置地（1109）分拆的物管公司華潤萬象生活（1209），擬以招股價上限22.3元定價。該股預計於12月9日（下周三）掛牌。建銀國際、中金、花旗及高盛為其聯席保薦人。



泰和瀝青再遞上市申請



瀝青供應商泰和瀝青，昨再度向港交所遞交上市申請。光大證券為獨家保薦人。該公司曾於今年5月遞交過上市資料。該公司計劃將集資所得，用於興建立沙生產基地第二期、升級及更新現有生產設備，以及提高研發能力。



據招股書顯示，就2019年銷售收益計，泰和瀝青在中國進口瀝青供應商中排名第九，同時也是大灣區第二大進口瀝青供應商，佔市場份額19.4%。同時，也是香港最大的進口瀝青供應商，佔本港市場份額72.9%。截至今年6月底止半年，公司擁有人溢利219.2萬元，按年跌70.57%。



