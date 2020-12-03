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澳門否認賭場引入數碼人民幣

2020-12-03 列印
■外電指人行擬在澳門引入數碼人民幣，勢打擊博彩中介人業務。
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　　外電報道，中國央行擬在澳門引入數碼人民幣，勢進一步打擊博彩中介人業務。但有業內人士認為，數碼貨幣為國際發展大方向，反而讓賭客毋須攜帶太多現金，料中介人營運模式或須改變。不過，澳門博彩監察協調局昨晚澄清，該局與幸運博彩承批公司探討在博彩娛樂場內使用數碼人民幣，屬不實報道。

        報道引述消息人士指出，博彩監察協調局於過去數月已接觸許多賭場運營商的負責人，以討論使用數碼人民幣購買目前以港元計價的賭場籌碼的可行性。據了解，有關討論仍在初期階段，尚未決定是否實行。

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