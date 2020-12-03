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20年後強積金料達四萬億

2020-12-03 列印
　　香港精算學會預計，至2040年強積金市場規模或達3.6至4.1萬億元；於2040年之前，每名強積金成員平均賬戶結餘料可達140萬元。該學會又指，未來20年，強積金扣除收費後的回報率或為4%。

        學會發表研究報告，推測2027年前後強積金市場規模或達2萬億元，2037年則可望達至3萬億元，至2040年，則達至2019年水平的4倍，擴大至3.6萬億至4.1萬億元。此外，該研究預計，若平均每月供款1700元，平均淨回報率將為4%。根據這一假設，以20歲男子於65歲退休時計算，其強積金戶口價值可達250萬元。

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