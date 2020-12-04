美就業數據優於預期 杜指重越三萬關升162點

新冠肺炎疫苗快將面世，加上美國就業市場數據優於預期，民主共和兩黨就紓困方案談判亦有望繼續，為市場帶來好消息，美股昨晚早段向好，杜指重返3萬關口，曾升124點報30008點，納指亦升73點報12422點。標指曾升5.83點，報3674點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30046點，升162點；納斯達克指數報12411點，升61點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見43.78港元，較香港收市價升0.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見592.98港元，較香港收市價升3.98港元。



歐洲股市個別發展。旅遊和休閒類股份漲3.5%，化工股下跌逾1%。英國富時100指數收報6490.27點，升26點，升幅0.42%。德國DAX指數收報13252.86點，跌60點，跌幅0.45%。法國CAC指數收報5574.36點，跌8點，跌幅0.15%。



金價造好。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1841.1美元，升10.9美元，升幅0.6%。



經濟數據方面，美國上周的首次申領失業救濟人數為71.2萬人，低於市場預期的78萬人，亦較對上一周的78.7萬人為少。



另外，美國11月Markit服務業採購經理指數（PMI）終值為58.4，初值為57.7。美國11月ISM非製造業指數為55.9，低於預期的56，為5月經濟開始復甦以來的低位，10月為56.6。



三藍籌推高恒指164點



歐羅區十月份零售銷售按月增長1.5%，高於預期的0.8%增長。 歐羅區十一月服務業採購經理指數（PMI）終值，從十月的46.9降至41.7，為今年五月以來的最低水平。



港股方面，美元匯價疲弱，資金繼續流入港股，加上美國標普指數連續兩日創新高，恒生指數昨天最多升249點，收市報26728點，升195點，相當於0.7%幅，並升穿10天平均線收市。



滙控（005）昨升2.1%，最高曾見43.8元，收市報43.4元，創今年3月底以來收市新高。騰訊（700）升2.6%，收市報589元，小米（1810）大幅反彈4.1%，收市報25.3元。以上三隻藍籌合計，已經推高恒指164點。



