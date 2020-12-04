藍月亮招股籌98億 券商預留近千億孖展

內地洗衣液「一哥」藍月亮(6993)今起招股，擬發售7.47億股，招股價介乎10.2至13.16元，最高集資額98.32億元，一手(500股)入場費6646.31元。本港各大券商均表示藍月亮尚未登場，就已接獲不少客戶查詢，並已為其預留近千億孖展。



藍月亮接力京東健康(6618)招股，為近期焦點新股之一，早前傳出上市進程因定價爭議推遲，今終於正式進入招股流程。主席潘東表示，上市進程照既定時間表，根據市場狀況、自身發展、以及配合港交所計劃而定。



由於多隻新股齊招股，新股市場或被攤薄，潘東回應，對藍月亮的差異化優勢有信心，相信足以吸引投資者目光。



五成用以拓展營銷



藍月亮招股價為10.2至13.16元，每手入場費6646.31元，集資額介乎76.2億元至98.32億元。公司擬發行7.47億股，其中，公開發售7471.3萬股，佔10%；國際發售6.72億股，佔90%。另設有15%超額配股權，若包銷商行使此權，募資額最高可至113.07億元。該股今日起至12月9日(下周三)招股，12月16日掛牌。



公司擬將集資所得，約52.4%用於提高品牌知名度，進一步增強銷售及分銷網絡，以及增加產品滲透；約35.6%用作業務擴充，購買設備及機器，以及發展洗衣服務；約10%用於營運資金及一般用途；其餘2%則用以增強研發實力。



耀才預留最多350億



同時，藍月亮已獲6名基投青睞，包括中銀香港資產管理、大眾(香港)、富敦基金、益添投資等，涉及總金額約18.21億元。



耀才預留最多350億元孖展、信誠及輝立各預留150億元、大華繼顯200億元、凱基100億元、致富10億元、時富25億元。



