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港上月PMI報50.1 重返擴張水平

2020-12-04 列印
　　IHS Markit公佈，香港11月採購經理指數（PMI）由10月的49.8升至50.1，重返擴張水平，已連續3個月回升，並創2018年3月以來新高。不過，首席經濟師Bernard Aw表示，隨着本港防疫措施再收緊，有可能妨礙經濟復甦，新一波疫情已打擊企業的經營信心。

  調查顯示，香港營商環境於第四季中段普遍靠穩。月內私營企業業務量溫和收縮，新接訂單量的跌速亦見減慢，採購活動的規模則大致穩定，企業更近兩年來首次儲備庫存。內地及海外訂單較年初疫情高峰期明顯收窄。

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