京東傳擬分拆物流 港上市籌234億

報道指，京東物流已就香港上市尋找上市負責行，並計劃集資20至30億美元(約156至234億港元)。多家投資銀行已向京東物流管理層匯報。
消息又稱，京東一向與瑞銀、美銀以及海通關係較好。瑞銀、美銀曾擔任京東第二上市的負責行。
第四波疫情嚴峻，昨天新增九十宗確診病例，當中三十一宗源頭不明。瑪嘉烈醫院一名八旬女病人初步確診，她上月中不適由院舍送入院，當時檢測呈陰性，曾先後入住隔離、普通及康復病房，前天出院檢測卻呈陽性，當局須檢...
2020-12-04
台灣七十歲老翁疑似不滿「中天換照事件」，周三晚到中天電視台門口前自焚，目前三成六燒傷。前高雄市市長韓國瑜對此表示「深感痛心」，籲執政黨應該想的是如何傾聽人民聲音。不過亦有網民留言指：「這樣的付出是喚不...
2020-12-04
泰國再有反政府示威，民眾周三晚因不滿法院裁定總理巴育涉及利益衝突的指控不成立，上街抗議。泰國大都會警察局副局長指於拉普勞十字路口進行抗議行動中，有人損壞附近汽車，以及造成其他公共財產損失，當局準備起訴...
2020-12-04
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯市務銷售經理鄭琨表示，西灣河欣景花園1座高層B室，面積652方呎，三房連套房間隔，原叫價1100萬，議價後以1000萬易手，呎價15337元，買家為...
2020-12-04
新冠肺炎疫苗快將面世，加上美國就業市場數據優於預期，民主共和兩黨就紓困方案談判亦有望繼續，為市場帶來好消息，美股昨晚早段向好，杜指重返3萬關口，曾升124點報30008點，納指亦升73點報12422點...
2020-12-04
柏林聯前鋒麥斯古斯上月德甲火力全開，獲教練烏斯費沙盛讚重返德國國家隊不是夢。此子還是今晚聯賽打吡對手哈化柏林的剋星，有力領軍反客為主，客勝去馬。 （體通天下周六 凌晨3:30直播） 麥斯古斯十一月腳風甚順，四場德甲豪取五入球四助攻，率隊三勝一和攀上第六位，烏斯費沙鼓勵道：「雖然他近年逐漸遠離國家隊，但球員最重要的是表現，不是年齡，如果德國教練路維有相同想法，應該會召他入伍。」 這名三十二歲鋒將以往遇上哈化柏林表現出色，職業生涯十二次交鋒帶領自己的球隊取得七勝四和一負，個人有五球兩助攻進帳，無疑是柏林聯今仗爭勝最大本錢。 哈化柏林開季表現奇差，德甲只排第十三，尤其主場...
2020-12-04
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
ViuTV選秀真人騷《全民造星III》正播得如火如荼，首輪分組對決於上周結束，深得男工作人員及巴打歡心、有「港版石原聰美」之稱的44吋長腿鄭嘉欣（Christine）被導師二汶Foul出局，惹來全城哀...
2020-12-04
疫情沒完沒了，隨著政府收緊限聚令，社會活動大減，連帶運動賽事、演藝節目等消閒活動，也一一被迫停辦。由於疫情不會在短期內消失，市民無了期鬱悶在家，絕非好事，民政事務局稱將研究動用公帑，推動更多演藝網上直播活動，宜盡速實行，可以為公眾提供更多高質素娛樂之外，也可以支援一眾演藝界人員的生計。 疫情下，網上娛樂興起，Netflix觀眾急增，各國著名歌星、樂團等也放下身段，不求實體演出，改為網上直播。香港各演藝團體亦不落後，近日紛紛推出直播節目，但都不收費，零票房，不少幕後自由工作者收入無着。民政事務局局長徐英偉指，藝文界資助計劃尚餘約一千萬元未分發，當局會商討如何運用。為急藝團所急...
2020-12-04
已獲馬會簽發牌照的蘇銘倫，將由下周日的國際賽日起，在港客串兩個月。這位比利時籍名將早前已經抵港，目前正在酒店隔離檢疫，預計下周四便會完成，屆時將會先往醫院再接受一次核酸檢測，如果驗出陰性，便可以在翌日早上開操。據悉蘇銘倫上陣首天，除四場國際賽外，在其餘賽事已卜滿座騎，可預期他在客串期內會大受歡迎。 馬場浮世繪
2020-12-04