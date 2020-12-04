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京東傳擬分拆物流 港上市籌234億

2020-12-04 列印
　　內地電商京東(9618)旗下京東健康(9618)剛完成招股，又傳出有意將旗下物流業務分拆來港上市。路透引述知情人士報道指，京東物流計劃於2021年上半年啟動香港上市計劃，集資至多30億美元(約234億港元)，估值高達400億美元(約3120億港元)。

  報道指，京東物流已就香港上市尋找上市負責行，並計劃集資20至30億美元(約156至234億港元)。多家投資銀行已向京東物流管理層匯報。

  消息又稱，京東一向與瑞銀、美銀以及海通關係較好。瑞銀、美銀曾擔任京東第二上市的負責行。

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