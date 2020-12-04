螞蟻據報擬重組 「支付寶」或獨立上市

螞蟻上市觸礁，市場關心螞蟻何時能捲土再來，重啟上市之際，可能有新突破。內媒《騰訊潛望》引述知情人士報道指，監管層正研究螞蟻重組，但目前未有具體辦法。有接近央行的人士稱，監管的立場並非打壓螞蟻，而是為了防範風險。據悉螞蟻正考慮調整業務架構和重組業務單元以應對新的監管要求，或把金融業務－「支付寶」獨立分拆上市。



報道引述熟悉螞蟻集團的機構投資人稱，將螞蟻子公司支付寶的商業模式，可供對標的就是Visa，兩者均沒有信貸損失的風險，如將支付寶單獨IPO，不會有監管的阻礙。



