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嘉利擴中泰產能 雙線發展分散風險

2020-12-04 列印
　　嘉利國際（1050）擴建內地廠房和增設泰國生產線，雙線發展，以分散風險。嘉利國際主席助理兼財會部主管何偉汗稱，正在內地東莞廠房旁興建一幢9層高的綜合大樓，集倉庫、辦公室、生產線於一身，集團計畫至2022年前，合共投資2.5億元。

　　中美關係未明朗化，加上全球疫情不穩，集團將在泰國租用廠房建生產線，目前投資額約3000萬元至5000萬元，暫料每年可生產3至5萬個伺服器。

　　公司首席執行官黃浩鈞稱，地產業務處收成期，嘉輝豪庭第3期已全數售出，而嘉輝豪庭第4、5期料最快明年起交付。

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