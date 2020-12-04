中環IFC外望——六成港人願將40%收入為子女儲備

新冠肺炎疫情衝擊經濟，但富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，疫情不會影響父母對子女的投資，該公司年初至今本地儲蓄保險保費按年上升三成。



富衛一項調查發現，57%的本港父母願意將高達四成家庭收入為子女未來儲備，最希望支持子女升學進修、置業、發展事業及結婚；即使遇到需要大筆資金周轉的情況，54%香港父母寧願犧牲日常生活質素，較少會選擇縮減預留給下一代的財政儲備。



不過，銀行儲蓄仍是香港父母的主要理財工具，佔比達66%；選擇投資股票、基金或債券的比例則為62%；購買具儲蓄或投資成份保險的佔比為55%。僅三成受訪者了解保險可作為抗衡通脹及財富增值的工具。



富衛表示，在其增長型分紅保險計劃「盈聚未來壽險計劃（卓越版）」上加入新特色。保費供款年期為2年、5年及10年，客戶可按需要在不同階段從保單提取現金；保單被保人轉換次數不受限制，每次轉換時的保障年期會隨新被保人延長至138歲；亦設有「初生嬰兒獎賞」等。



3M擬全球削減2900職位



美國多元化工業集團3M計劃重組，於全球裁減2900個職位。



3M主席兼行政總裁羅曼（Mike Roman）發表聲明指出，新冠病毒疫情令挑戰增加，打擊全球用家市場，企業必須快速應對。



3M預期，本財年錄得稅前開支2.5億至3億美元，其中1.2億至1.5億美元會在第四季入帳。重組後，每年稅前將會節省開支2億至2.5億美元。



高瞻



