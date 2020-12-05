海油中芯遭封殺 恒指反覆升107點

中海油母企遭美納入黑名單，拖累股價跌3.9%，收報7.4元，為「三桶油」及藍籌股中表現最差。另外，中芯早段突然停牌，隨後在中午時發佈公告指，被美國列入黑名單對集團運營沒重大影響，股份午後復牌曾插逾7%，低見20.55元，其後跌幅略為收窄，終下滑5.41%，收報21元，成交金額31.3億元。
滙控勢允派息揚0.8%
高盛預計英倫銀行最快下周批准滙控（005）及渣打（2888）恢復派息，滙控股價見44元創逾八個月高位，收市上揚0.81%，報43.75元。
中國國務院副總理韓正稱，謀劃好「十四五」時期住房工作，不把房地產作為短期刺激經濟手段，有關言論導致對內房股帶來衝擊，世茂（813）插10.38%，為表現最差國指成份股；恒大（3333）插3.44%。
科指8000大關得而復失，收報7952點，走高0.16%。科技股跟隨大市走高，收市後晉身藍籌股的美團點評（3690）炒高4.64%，收報288.6元，結束四連跌。
壹傳媒曾飆逾倍
壹傳媒（282）指，主席黎智英、執董周達權及行政總監黃偉強被控，不會對集團日常營運造成即時重大不利影響，壹傳媒股價一度飆逾一倍至0.485元，其後升幅收窄，收市仍走高19.7%，報0.28元，成交金額1.71億元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，舊經濟股份將續獲資金泊入，成為支撐大市主力，恒指下周有機會上破兼企穩二萬七大關，27200點則為更大阻力關口，後市走勢仍要聚焦中美關係變化，以及內地A股表現。