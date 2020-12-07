疫苗快將接種 美股率先炒上 港股有望再展升浪

英國及俄羅斯搶先批准接種新冠疫苗，外圍股市造好，美股三指齊創新高。證券界人士認為，港股仍在高位整固，但投資氣氛漸趨好轉，資金一直留港待升市催化劑，料本周有力再挑戰二點七大關，若衝穿該關口，隨時再展另一波升浪。



英俄兩國有望於本周啟動疫苗接種，外圍股市造好，上周美股三大指數齊創新高，但港股仍然反覆，連升四周後斷纜，上周微跌58點，報26835點。夜期未承接美股氣勢，上周五收報26826點，低水10點；ADR港股比例指數報26778點，較港股上周五收市低56點。



ADR夜期輕微向下



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，疫苗面世消息引資金流入股市，後市繼續看好，但市場已消化有關利好因素，暫時缺乏方向，相信恒指本周在26200至27000點整固。他指出，雖然市場資金充裕，但新經濟股仍在調整，舊經濟股難以大幅攀升，加上年底將至，整固期或會延長。



香港股票分析師協會副主席郭思治就指，本月初恒指低見26375點後逐步上升，上周五守在10天及20天線之上，已具備向上突破二萬七大關條件，目前僅欠升市催化劑，「如果冇藥引，資金始終窒住窒住」，如樂觀情緒繼續湧現，或有力上望28000點。他認為，實體經濟逐漸走出困局，傳統藍籌股可繼續獲資金追捧，相信舊經濟股短期仍會跑贏大市。



華盛證券分析師聶振邦亦認為，目前資金取態審慎樂觀，恒指難以跌穿26500點，倘若成功突破27000點，或會進一步殺熊證重貨區，可上望27400點，後市呈穩步上揚格局。他指出，市場或可憧憬中國推出疫苗，而近日招股的大型新股如上市後表現不俗，也可推動港股。他又認為隨著美團（3690）今日正式染藍，短期或可刺激新經濟股重新落鑊。



專家料後市穩步上揚



展望本周經濟數據，周一及三中國將公佈進出口數據及居民消費價格指數（CPI），至於外圍消息或聚焦周四的歐洲央行議息及歐洲峰會舉行。另外，受美國制裁影響，全球第二大指數供應商富時羅素日前公佈，將8間中國軍事相關企業剔出旗下指數，包括中鐵建（1186）、中交建（1800）、中車（1766）、海康威視、中國衛星、中國核建、中科曙光和中國化學，將於本月21日生效。