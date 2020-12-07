I.T引私募基金入股 溢價55%提私有化

上市逾15年的本地時裝品牌I.T（999）宣佈重組並提私有化，創辦人沈嘉偉的家族引入私募基金CVC持股近半，代價是由CVC出資13億元，以溢價近55%即每股3元，向股東收購股份。雖然引入大基金做股東，但私有化完成後，沈嘉偉仍是I.T大股東。



I.T公佈，持股63.61%的沈嘉偉家族成員，向小股東以每股3元提出私有化，作價較停牌前股價1.94元溢價54.6%，合作涉款13.06億元，由入股的CVC負責出資。完成後I.T將退市，沈嘉偉家族在I.T持股將降至50.65%，CVC取得49.35%股權。截至八月底止中期業績顯示，I.T資產淨值有20.8億元，包含現金15.7億元。



將進行業務轉型重組



由於該公司在百慕達註冊，方案除了須獲75%股東贊成及少於10%股東反對外，亦須獲俗稱「數人頭」的過半數出席者支持。私有化方案由摩根士丹利擔任財務顧問。



I.T表示，零售業近年經歷前所未見的挑戰，電子商貿掀起數碼化變革，影響其競爭地位；同時疫情亦令業務主要動力的入境旅客銳減，儘管已採取短期措施，暫時抵禦經濟逆境影響，但亦意識到消費者喜好轉移趨勢，以及全球旅遊業顯著縮減，將帶來深遠影響，迫使I.T進行更深入的業務轉型及重組。



I.T相信，離開公開市場及毋須持續面對短期業務表現壓力下經營，令重組可更有效實施，並指私有化可讓小股東「於市場波譎雲詭之際即時變現」，毋須承擔重組伴隨的重大風險。日後將集中資源發展品牌經營業務，會透過網上基建擴張，以在一段長時間內恢復盈利能力，並透過選擇性品牌發展，以及實施地區策略及新商機以重拾增長。



私有化文件指出，CVC是一間私募基金及投資諮詢公司，成立39年，網絡覆蓋歐、亞及美國，管理資產逾820億美元。I.T認為，CVC於零售業的全面經驗，對I.T重組工作非常寶貴，兩者將共謀發掘品牌經營業務潛力。