疫情續肆虐 脫歐正談判 創新高後回吐 杜指跌203點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30014點，跌203點；納斯達克指數報12508點，升44點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見42.54港元，較香港收市價跌0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見586.34港元，較香港收市價升2.84港元。
英國與歐盟的脫歐貿易談判，設下本月底的最後期限，雙方上周五暫停談判，之後，昨天繼續對話，成為市場關注焦點。雖然疫苗推出在望，但新冠肺炎在歐美的確診數字不斷上升，情況仍然令人憂慮，在經濟前景不明的情況之下，油價顯著下跌，紐約期油昨晚跌超過1%，見每桶45.7美元。
港股夜期靠穩，中段升49點，見26476點，低水31點。
MSCI擬剔走「軍事相關華企」
富時羅素（FTSE Russell）將「中國軍事相關企業」的股份剔出FTSE全球股票指數系列，中交建（1800）、中鐵建（1186）和中車（1766）三股股價個別發展，分別下滑2.23%、跌2.16%以及上升0.33%。另外，有消息指，MSCI可能本周內決定是否剔除有關股票。
藍籌股普遍「見紅」，滙控（005）跌1.94%，收42.9元；藍籌新貴安踏（2020）及百威亞太（1876）分別滑3.07%和0.74%。科網龍頭亦失上升動力，藍籌新貴美團（3690）跌2.15%，收282.4元；阿里巴巴（9988）跌2.27%，收258元；騰訊（700）跌0.85%，收報583.5元；小米（1810）跌0.79%。中生製藥（1177）向研發新冠疫苗企業注資40億元，股價逆市升4.63%，收7元，為表現最佳藍籌。
明源雲創上市新高
隨恒生綜合指數成份股調整，三隻港股通新貴走勢兩極。明源雲（909）創上市新高，收飆9.88%；祖龍娛樂（9990）升4.39%，渤海銀行（9668）插10.94%。
多家內房股走弱。世茂（813）遭中金劈目標兼剔出確信買入名單，股價挫3.25%；龍湖（960）挫3.69。