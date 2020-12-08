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疫情續肆虐 脫歐正談判 創新高後回吐 杜指跌203點

2020-12-08 列印
■疫苗雖推出在望，但疫情在歐美持續，情況令人憂慮。
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        歐美疫情繼續肆虐，而英國與歐盟的貿易談判持續，市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落。美股昨晚開市之前，杜指仍高開14點，一度升創新高，其後便掉頭向下，曾跌132點，見30085點，其後回順，跌116點，報30102點。標普五百跌7點，報3691點；納指則升42點，報12507點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30014點，跌203點；納斯達克指數報12508點，升44點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見42.54港元，較香港收市價跌0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見586.34港元，較香港收市價升2.84港元。

　　英國與歐盟的脫歐貿易談判，設下本月底的最後期限，雙方上周五暫停談判，之後，昨天繼續對話，成為市場關注焦點。雖然疫苗推出在望，但新冠肺炎在歐美的確診數字不斷上升，情況仍然令人憂慮，在經濟前景不明的情況之下，油價顯著下跌，紐約期油昨晚跌超過1%，見每桶45.7美元。

　　港股夜期靠穩，中段升49點，見26476點，低水31點。

MSCI擬剔走「軍事相關華企」

　　富時羅素（FTSE Russell）將「中國軍事相關企業」的股份剔出FTSE全球股票指數系列，中交建（1800）、中鐵建（1186）和中車（1766）三股股價個別發展，分別下滑2.23%、跌2.16%以及上升0.33%。另外，有消息指，MSCI可能本周內決定是否剔除有關股票。

　　藍籌股普遍「見紅」，滙控（005）跌1.94%，收42.9元；藍籌新貴安踏（2020）及百威亞太（1876）分別滑3.07%和0.74%。科網龍頭亦失上升動力，藍籌新貴美團（3690）跌2.15%，收282.4元；阿里巴巴（9988）跌2.27%，收258元；騰訊（700）跌0.85%，收報583.5元；小米（1810）跌0.79%。中生製藥（1177）向研發新冠疫苗企業注資40億元，股價逆市升4.63%，收7元，為表現最佳藍籌。

明源雲創上市新高

　　隨恒生綜合指數成份股調整，三隻港股通新貴走勢兩極。明源雲（909）創上市新高，收飆9.88%；祖龍娛樂（9990）升4.39%，渤海銀行（9668）插10.94%。

  多家內房股走弱。世茂（813）遭中金劈目標兼剔出確信買入名單，股價挫3.25%；龍湖（960）挫3.69。
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