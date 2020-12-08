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京東健康暗盤升27% 每手50股賺近千元

2020-12-08 列印
■京東健康今日掛牌，昨日暗盤價升近三成。資料圖片
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　　近期熱門新股京東健康（6618）今日掛牌，昨日在多個暗盤交易場升近三成。其中在耀才暗盤交易場中高見90.5元，收報89.95元，較招股價70.58元，升27.44%，一手50股，若不計手續費及佣金，每手賺968.5元。於富途暗盤則高見91.05元，升幅約29%。

　　京東健康公開發售部份最終獲得84.62萬份認購申請，超越農夫山泉（9633）及中鐵建（1186），成為自2007年以來認購人數最多新股。惟是次招股最終僅凍結資金5743.5億港元，未能超越農夫山泉凍資紀錄，僅成為本港歷史「凍資亞軍」。

逾14萬「一手黨」中籤

  京東健康昨日公佈配發結果，該股最終每股定價為70.58元，香港發售部份超額認購近421倍，因公開發售部份認購倍數超過98倍或以上，根據股份回撥機制，公開發售部份佔全球發售股份總數約11%，一手中籤率達40%，超過14萬「一手黨」獲配股份，抽200手（即一萬股）才可穩中一手。國際配售部份亦獲大幅超額認購，超額認購30倍。

  另外，京東（9618）旗下的京東數字科技昨日公佈，將在本月的「雙十二」促銷活動期間，與江蘇省蘇州市政府，聯合中國人民銀行，發放價值2000萬元的數碼人民幣消費紅包，向蘇州市居民發放10萬個200元紅包，該紅包可於京東商城中使用，意味京東將成為首個可以使用數碼人民幣的網上購物商城。

藍月亮孖展超購58倍

  內地洗衣液「一哥」藍月亮（6993）進入第二日招股，目前合共錄得585.65億元孖展認購，以其公開發售部份集資9.83億元計算，超購逾58倍。雲想科技（2131）以及遠洋服務（6677）則分別錄得25.42億元以及1.67億元的孖展認購，雲想超額認購近17倍，遠洋服務則未足額。

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