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Vesync入場費5575元

2020-12-08 列印
　　主攻美國市場的內地小家電製造商Vesync（2148）今日開招，於全球發售2.81億股，每股招股價介乎4.68至5.52元，最高集資額15.51億元，每手1000股，入場費5575.63元，預計本周五（11日）截止招股，下周五（18日）掛牌，法巴及創陞融資為聯席保薦人。據市場消息指，公司昨日開簿，國際配售部份已經獲得足額認購。

　　該公司有部份產品受中美貿易戰影響，被迫加徵進口關稅，該公司財務總監、副總裁兼執行董事陳兆軍表示，過往加徵關稅的影響，已被公司逐漸提升的盈利能力所抵銷，若然未來貿易戰進一步惡化，不排除會採取提高部份產品售價，以降低負面影響。

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