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中生斥40億入股疫苗公司

2020-12-08 列印
　　中生製藥（1177）出資5.15億美元（約40.17億港元）予北京科興中維生物技術，以協助研發新冠肺炎疫苗CoronaVac。出資完成後，中生製藥將持科興中維15.03%股權，並列入聯營公司。中生製藥股價最多升近6%，高見7.09元，收市報7元，漲4.63%。

　　中生製藥昨早發出自願公告，已就向科興中維出資5.15億美元定立協議，預期該款項可為支持CoronaVac進一步開發、擴展及生產，以及科興中維其他開發及營運活動提供資金。

  出資將由集團內部資源撥付。科興中維在CoronaVac的開發取得重大進展，是目前內地為數不多自行研發生產新冠疫苗的企業之一。

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