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許家印視察恒汽電池研究院

2020-12-08 列印
　　日前遭官媒質疑借造車圈地的恒大汽車（708），昨日一口氣公佈旗下「恒馳1」啟動路跑測試片段，同日母公司恒大集團（3333）許家印亦視察恒汽電池研究院，並指車載電池反映其造車實力。

　　恒大主席許家印昨日視察位於深圳的恒大全球電池研究院，首度公開研發團隊及設施，表明車載電池對於新能源汽車來說是重中之重，又指「也是最能反映恒大造車實力的環節」，被指是反擊市場質疑。

　　恒汽又指，研究院核心科研團隊超過800人，院長由韓國SK集團前電池研究院院長李浚秀擔任，該院正開發多種電池，包括下一代電池技術的前瞻開發及應用。

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