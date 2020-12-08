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正通涉違規交易瀉21%

2020-12-08 列印
　　正通汽車（1728）公佈，於10月20日公司從中國銀保監會上海監管局收到一項針對公司行政決定，指控該公司以不正當手段取得行政許可，並發起設立其子公司東正金融（2718），並且該公司及其關聯方與東正金融進行不合規關連交易，包括東正金融經銷商汽車貸款業務，嚴重違反審慎經營的原則。正通復牌後股價急挫26%，收報0.85元，跌21.3%；東正金融跌5%，報0.56元。

　　中國銀保監會決定撤銷相關批覆中同意公司出資、增資等行政許可；自中國銀保監會決定日起，正通不得行使其作為東正控股股東權利，包括要求召開股東大會權利、投票權、提名權、提案權、處置權和股息權；通過撤銷與東正有關行政許可和許可證而獲得公司利益將不受保護；及下令在中國銀保監會決定日起3個月內清退公司在東正權益。

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