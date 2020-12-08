中環IFC外望——環聯：第三季信貸逾期還款轉差

環聯《2020年第三季信貸行業分析報告》顯示，新冠疫情持續影響香港經濟及消費者信貸市場。今年第3季各主要消費者信貸產品的查詢宗數按年下降，其中銀行信用卡及無抵押循環貸款的查詢宗數連跌3季，並以無抵押循環貸款的查詢宗數跌幅最勁，按年下降38.9%。此外，季內消費者信貸產品逾期還款情況進一步轉差。



今年第2季，除汽車貸款外，各主要消費者信貸產品的新增貸款宗數均下跌。其中，無抵押循環貸款、信用卡貸款及銀行信用卡錄得最大按年跌幅，較去年同期分別跌36.3%、32.8%及32.1%。新增貸款宗數下跌，顯示面對經濟持續受壓，財務機構已對放貸採取審慎態度。



環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，儘管香港的新冠肺炎感染率遠低於全球絕大多數市場，但疫情對消費者信貸的影響仍揮之不去。當前國際往來陷入停頓、世界貿易活動減少，本土及全球經濟持續下滑，繼續對信貸市場帶來衝擊。消費信心持續低迷，特別是家庭財務處於困境未能好轉，因而影響消費及借貸意願。



滙豐保險賞客 日行九千步送Apple Watch



滙豐保險仿效同業推與健康掛鈎的獎賞計劃「滙豐保險Well+」，凡投保指定保險計劃、年度保費達千元的客戶，可參與該計劃，只要連續24個月內完成平均每天9000步，便可賺取包括Apple Watch Series 6、Apple Watch SE或「獎賞錢」在內的獎賞。不過，如客戶選取Apple Watch作獎賞，就要先以免息分期付款方式選購，然後再慢慢扣數。



滙豐保險香港行政總裁文德華表示，從保監局早前公佈首三季保險業的數據可反映，受邊境管制和社交距離措施影響，今年對保險業來說是艱辛的一年。然而，滙豐保險會繼續投資於健康保障業務，認為疫情帶動市民對健康保障的關注。



滙豐新推「滙豐保險Well+」計劃，客戶需投保滙豐自願醫保標準計劃、靈活計劃及滙家保等指定保險計劃，才可參加計劃，而且客戶的年度新保費總和必須達1000元或以上。



高瞻