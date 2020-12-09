Tesla配股抽水 股價曾挫3.6% 美股反覆 杜指升102點

市場關注美國聯邦政府停擺，以及新一輪紓困方案，加上新冠疫情仍然嚴重，美股表現反覆。杜指早段一度跌穿三萬關回穩，曾倒升60點，報30130點；標普500指數升2點，報3694點；納指跌11點，報12508點。另一方面，Tesla宣佈配股集資最多50億美元（約390億港元），拖累股價曾跌3.6%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30172點，升102點；納斯達克指數收報12583點，升63點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.27港元，較香港收市價跌0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見587.62港元，較香港收市價升4.62港元。



金價靠穩。於紐約商品交易所，2021年2月期金，收報每盎司1874.9美元，升8.9美元，升幅0.48%。



美國國會仍未就新一輪紓困方案達成協議，眾議院預計周三就持續決議案進行表決，防止聯邦政府本周在現有支出耗盡後陷入停擺，同時為紓困方案談判保留更多時間。



美國電動車製造商Tesla宣佈配股，集資最多50億美元（約390億港元），為過去10個月以來第三次集資。多次集資的Tesla，將會在本月21日成為標普500指數成份股。受配股消息影響，Tesla股價曾跌3.6%，低見618.5美元。



輝瑞疫苗勢獲緊急授權



疫情方面，根據約翰霍普金斯大學數據，美國周一新增確診19.2萬宗，新增死亡1404宗。不過在正式審查會議前，美國食品及藥物管理局（FDA）內部人員表示，輝瑞和BioNTech的新冠肺炎疫苗試驗數據符合緊急授權指引，FDA可能於未來幾日或幾周內批准該疫苗。



英國昨日起為民眾大規模接種輝瑞與BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗，首批約80萬劑疫苗在昨日開始施打，優先對象是80歲以上長者、護老院舍員工和醫護人員。



另外，歐洲股市周二小幅收高。英國脫歐後其與歐盟之間的貿易談判繼續取得進展，加上投資者對新冠疫苗接種抱樂觀態度，支持歐股造好。英國富時100指數收報6558.82點，升3點。德國DAX指數收報13278.49點，升7點。法國CAC指數收報5560.67點，跌12點。



港股挫202點失20天線



港股方面，市場繼續關注中美關係發展，加上本港疫情嚴峻，港府宣佈收緊防疫措施，投資氣氛審慎，恒指低開低走，並失守20天線（26498），收報26304點，走低202點，兩日累挫531點，大市成交金額1354億元。耀才證券研究部總監植耀輝稱，本港缺乏正面消息，市場氣氛轉差，但短期恒指於約25800點有支持。