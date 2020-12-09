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惠譽料內地明年增長8%

2020-12-09 列印
　　國際評級機構惠譽指出，大中華地區正在從新冠肺炎疫情中復甦，對明年該地區的主權評級將基本保持穩定。

　　惠譽預計，內地經濟增長於今年放緩至2.3%，明年增長率將達到8%，由於很多經濟活動指標已回到疫情前水平，預計隨著當局對經濟復甦可持續性愈來愈有信心，加上多個主要經濟體即將推出疫苗，財政和信貸政策將逐漸正常化。

　　惠譽並預計，內地的政策制定者，將在即將到來的「十四個五年計劃」中，進一步強調「雙循環」政策。

　　該行又預料，明年香港、澳門及台灣經濟前景亦將改善，經濟活動將得到內地強勁增長支持，促進出口增長，並可能通過旅遊氣泡使一部份旅遊業恢復。惠譽指，預料2021年預算赤字將會減少。
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