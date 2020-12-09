京東健康勁升56% 一手賺近2000元

京東健康（6618）首掛表現強勁，收報110元，較招股價大升56%，每手帳面賺近2000元。該公司行政總裁辛利軍表示，隨著新冠疫情蔓延和全球性爆發，互聯網醫療變成政府及老百姓倚重平台，預計五年後，互聯網醫療將會是初級問診和分級診療最重要平台。



京東健康昨日高開逾三成報94.5元，半小時內已突破100元，午後繼續發力，一度高見123.9元，較招股價70.58元勁升75.55%，最終收報110元，仍升55.85%，若不計手續費及佣金，每手50股賺1971元。國際指數公司MSCI宣佈，京東健康獲納入MSCI標準指數以及大盤股指數，將於12月22日起生效。富時羅素亦宣佈，將京東健康納入富時香港指數，將於12月21日起生效。



獲MSCI富時納指數



自疫情爆發以來，互聯網醫療成為內地醫療發展大勢，辛利軍表示，新冠疫情加速公司上市進程，同時亦改變業態，即使內地疫情穩定，用戶仍因便利繼續使用網上問診服務，問診量居高不下。



他又指，現時網上醫療服務主要在培養客戶黏性，透過平台進行問診的用戶，症狀普遍較輕，或以慢性病為主，收入主要來源於門診診金。現時京東健康主要是一個平台，隨著未來用戶數目愈來愈多，平台會與實體醫療機構有更多合作以提升毛利率。



被問及海外發展有何方針時，辛利軍稱，「我們目前連中國自己用戶都滿足不了」，不排除會和內地優質醫療機構合作。他又認為，中國醫療技術不算差，但在基礎和前沿性研究，以及醫療服務體驗等方面，與外國仍有很大差距，因此會循這些方向與外國醫療機構合作。



商品收入方面，他表示，京東健康已推出30分鐘送達服務，致力提升用戶體驗。他又指，京東健康現時於整個供應鏈上做全渠道佈局，不僅有網上藥房，未來會投資實體藥房，因為實體藥房也需要作數碼化轉型。



