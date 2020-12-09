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交銀料明年價值股「王者歸來」

2020-12-09 列印
　　港股近來表現反覆，交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝表示，港股目前於27000點附近徘徊，料明年資金會繼續流入本港，恒指有機會介乎24000點至32000點之間；他又指，明年價值板塊將「王者歸來」，看好金融、工業、能源及大宗商品等股份。對於美國對銀行制裁，他認為制裁對美國商業利益損害很大，雖然令股價短期受壓，反而是投資者建倉機會。

　　洪灝表示，港股目前估值便宜，料明年將會有所表現；香港為非常成熟的資本市場，今年的IPO融資量料將再次位列全球第一，中美兩國的競爭推動眾多中概股選擇來港上市，預計外國資金亦會持續來港投資。

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