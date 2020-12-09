交銀料明年價值股「王者歸來」

國家網信辦針對傳播色情血腥等違法違規訊息，及提供詐騙賭博、嫖賣等違法服務的手機應用程式進行整治。一百零五款應用被下架，而對未按審核要求及上架違法應用的八家應用商店，都被停止下載處置。 首批下架應用中，有知名酒店預訂應用TripAdvisor貓途鷹，多個交友及影音直播平台應用單身交友聊吧和花姿直播等，以及違規的漫畫和閱讀平台噗噗漫畫和火山閱讀等。 國家網信辦將持續整治，加強對監查，及時清理違法手機應用程式和應用商店，營造清朗網絡空間。

2020-12-09